Wisselende resultaten bij BNP Paribas

Gepubliceerd op | Views: 585

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse bank BNP Paribas heeft goed geboerd met zijn consumententak. Ook hoefde het bedrijf minder geld opzij te zetten voor slechte leningen, wat zorgde voor een hogere nettowinst.

Bij de investeringstak waren de resultaten in het afgelopen kwartaal wisselend. De opbrengsten uit de handel in obligaties daalden, maar de handel in aandelen leverde de afgelopen drie jaar in geen enkele periode zo veel op als in het vorige kwartaal.

De investerings- en zakentak van BNP Paribas staat centraal in de plannen van topman Jean-Laurent Bonnafe om de komende jaren te groeien en de winstgevendheid op te voeren. De divisie werd groter op onder meer de Duitse en de Amerikaanse markt.