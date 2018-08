Bodemonderzoeker Fugro voert omzet op

Gepubliceerd op | Views: 1.204

LEIDSCHENDAM (AFN) - Bodemonderzoeker Fugro heeft in de eerste helft van dit jaar een hogere omzet in de boeken gezet. Het bedrijf profiteerde van groei bij zijn diensten aan de offshore windsector, infrastructuur- en gebouwenmarkt en van het geleidelijke herstel in de olie- en gasindustrie.

De totale omzet ging met 3 procent omhoog tot 797,4 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Autonoom dus exclusief de effecten van wisselkoersen, overnames en desinvesteringen steeg de omzet met 16,6 procent. Voor heel 2018 rekent het bedrijf op omzetgroei op eigen kracht. Het bedrijfsresultaat (ebitda) exclusief bijzondere posten klom naar 56,7 miljoen euro, van 46,6 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2017.

De orderportefeuille voor de komende twaalf maanden staat op 943 miljoen euro. Fugro kondigde aan in november met een strategische update te komen.