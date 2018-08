Gepubliceerd op | Views: 150

WOLVERTEM (AFN) - Logistiek vastgoedfonds WDP heeft in het eerste halfjaar de winst zien groeien ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldde de onderneming, die een notering heeft op de beurs in Amsterdam, in zijn halfjaarcijfers.

WDP zette een winst, berekend volgens de EPRA-methode, in de boeken van 65,1 miljoen euro. Dat is 14 procent meer dan een jaar eerder. De zogenoemde EPRA-winst per aandeel kwam uit op 2,94 euro. Het bedrijf handhaafde de doelstelling om dit jaar een winst per aandeel in de boeken te zetten van 6 euro en 7 euro per aandeel in 2020. De onderneming mikt ook nog altijd op een brutodividend van 4,80 euro.

WDP realiseerde een bezettingsgraad van 97,3 procent. De gemiddelde looptijd van de huurcontracten van de WDP-portefeuille is 6 jaar. In de meetperiode kon 150 miljoen euro aan nieuwe investeringen worden vastgelegd. WDP heeft onder meer logistiek vastgoed in verschillende steden in Nederland en is verder actief in België, Roemenië en Frankrijk.