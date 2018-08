@Jopie

Het is een wijdverbreid misverstand dat het voor de VS wat uitmaakt als, wie dan ook, zijn treasuries verkoopt. Ik denk dat de chinezen dan zelf gaan "piepen" omdat hun munt in waarde zal stijgen.

In de wereld is er veel belangstelling om te investeren in deze treasuries. Het is het enige schuldpapier wat echt gegarandeerd is als het fout gaat in de wereld.