Farmaceut Pfizer ziet omzet licht dalen

NEW YORK (AFN) - Farmaceut Pfizer, bekend van erectiepil Viagra, heeft zijn omzet in het tweede kwartaal met 2 procent zien dalen tot 12,9 miljard dollar. De omzet viel lager uit door het afstoten van het onderdeel Hospira Infusion Systems in februari.

De nettowinst van het Amerikaanse bedrijf ging wel flink omhoog. In het tweede kwartaal was die 3 miljard dollar, in dezelfde periode vorig jaar was dat nog 2 miljard dollar. Dat kwam onder meer door kostenbesparingen. Over het eerste halfjaar steeg de nettowinst met 22 procent tot 6,2 miljard dollar.

Pfizer stelde verder zijn verwachting voor de winst per aandeel in het gehele jaar naar boven bij. De verwachting voor de omzet over heel 2017 blijft op 52 tot 54 miljard dollar staan.