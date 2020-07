Beleidsmakers Fed bezorgd over economische neergang

Oei, wat vervelend nu voor Trump. De beleidsmakers zien het nu ook een beetje somber in, terwijl met een kunstgreep de werkloosheidscijfers over mei zijn bijgestel van -2.4 miljoen naar + 3 miljoen. Een verschil van slechts 5.4 miljoen. Er is natuurlijk buiten Trump niemand op deze aardbol die dit voor serieus neemt.

Er is werkelijk geen touw meer aan vast te knopen.

Nu maar hopen dat de bedrijfscijfers NIET gemanipuleerd worden. Maar dan ziet het er voor Trump niet zo goed uit.....hij heeft immers nog maar een paar maanden, en een kat in het nauw.....