Apple gooit meer winkels dicht in VS

Gepubliceerd op | Views: 195 | Onderwerpen: Verenigde Staten

CUPERITINO (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse techreus Apple gaat donderdag weer tientallen van zijn winkels in de Verenigde Staten op slot gooien. Dit uit vrees voor de verdere verspreiding van het coronavirus.

In totaal gaat het om dertig winkels. Deze staan onder meer in de regio Los Angeles en in Florida. Het totaal aantal winkels dat Apple sluit, komt met de extra dertig uit op 77 van de 271 winkels in totaal in de VS.

De winkels van Apple bevinden zich doorgaans in drukke winkelcentra of winkelgebieden. Daar loopt het winkelend publiek doorgaans een grote risico op besmetting. Toen het virus eerder dit jaar de eerste keer de kop op stak, was Apple een van de eerste bedrijven die winkels op slot deed.