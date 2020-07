Tesla in schijnwerpers op Wall Street

Een bijgesteld banencijfer over de maand mei in Amerika. Eerst -2,4 miljoen werklozen, en dan bijstellen met een groei van 3 miljoen. Een verschil van 5,4 miljoen!!!!

En nu maar denken dat deze cijfers niet gemanipuleerd zíjn????

Kom op zeg: wordt wakker. Trump is weer lekker bezig, maar ik geloof er geen barst van.

Al is de leugen nog zo snel......