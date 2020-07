Tesla in schijnwerpers op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 286

NEW YORK (AFN) - Automaker Tesla stond woensdag in de schijnwerpers op Wall Street. Het bedrijf won dik 3 procent aan beurswaarde en loste door de koerswinst het Japanse Toyota af als waardevolste automerk ter wereld. Het sentiment in New York was overwegend positief geholpen door beter dan verwachte macrocijfers. Ook bemoedigende berichten over medicijnen tegen het coronavirus gaf beleggers moed.

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.35 uur (Nederlandse tijd) vlak op 25.814 punten. De brede S&P 500 steeg 0,6 procent tot 3117 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,9 procent tot 10.145 punten.

Beleggers trokken zich onder meer op aan beter dan verwachte banencijfers van ADP. Volgens de loonstrookverwerker groeide de werkgelegenheid in het Amerikaanse bedrijfsleven in juni met bijna 2,4 miljoen banen. Verder werd het cijfer over mei bijgesteld naar een groei met ruim 3 miljoen banen, terwijl eerder nog een krimp met 2,8 miljoen arbeidsplaatsen werd gemeld.

ISM

Verder bleek uit cijfers van marktonderzoeker ISM dat de bedrijvigheid in de industrie weer opkrabbelt. Er was de voorbije maand zelfs weer sprake van groei.

Tesla zag zijn beurswaarde tot dik 206 miljard dollar aandikken. Het aandeel is dit jaar alleen al in waarde verdubbeld. Dit maakt duidelijk dat aandeelhouders veel vertrouwen hebben in de toekomst van elektrisch rijden en in Tesla in het bijzonder.

Pfizer

Biotechbedrijf Pfizer won bijna 5 procent. Het bedrijf boekte bemoedigende resultaten in een onderzoek naar een middel tegen het coronavirus. De test wordt samen me BioNTech gedaan. Het van huis uit Duitse bedrijf won in New York bijna 8 procent aan beurswaarde.

FedEx won bijna 12 procent dankzij beter dan verwachte kwartaalresultaten. De pakketbezorger profiteerde van het vele online shoppen tijdens de lockdown, waardoor fors meer pakketjes van webwinkels aan huis werden bezorgd.

Macy's

Warenhuisketen Macy's (min 3,7 procent) maakte bekend een afschrijving te doen van ruim 3 miljard dollar in verband met de crisis. Onlangs werd al gemeld dat het bedrijf duizenden banen gaat schrappen.

Verder zijn beleggers in afwachting van de Fed-notulen die later op de dag worden gepubliceerd. Beleggers zullen die bestuderen voor aanwijzingen over het toekomstige beleid van de Amerikaanse centrale bank en de aanpak van de coronacrisis.

De euro was 1,1257 dollar waard tegen 1,1256 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent in prijs tot 39,75 dollar. Brentolie werd 1,8 procent duurder, op 42,02 dollar.