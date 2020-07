Tesla streeft Toyota voorbij en is waardevolste automerk

Gepubliceerd op | Views: 351 | Onderwerpen: autoindustrie

NEW YORK (AFN) - Maker van elektrische auto's Tesla is het waardevolste automerk ter wereld. De aandelen van Tesla stonden woensdag halverwege de beursdag in New York op een winst van 3,5 procent. Daarmee ging Tesla qua waarde voorbij aan Toyota, tot dan toe het waardevolste automerk.

De beurswaarde van Tesla is momenteel bijna 207 miljard dollar. Dat is een paar miljard meer dan de 203 miljard dollar die Toyota bij het slot van de beurzen in Japan eerder op woensdag waard was.

Tesla beleeft een stormachtig jaar op de beurs. Het aandeel is dit jaar alleen al in waarde verdubbeld. Dit maakt duidelijk dat aandeelhouders veel vertrouwen hebben in de toekomst van elektrisch rijden en in Tesla in het bijzonder.

Verschil in productie

In januari dit jaar ging Tesla qua waarde Volkswagen voorbij, destijds de nummer twee achter Toyota. Nu is het bedrijf van topman Elon Musk bijna twee keer meer waard dan de Duitse onderneming.

In de tien jaar dat Tesla een beursnotering heeft Musk veel regels en normen in de auto-industrie genegeerd of gebroken. Zo verkocht Tesla zijn auto's online en werden de voertuigen in Californië, een regio met doorgaans hogere lonen, in elkaar gezet. Na jaren verliezen te hebben geleden, schreef Tesla de afgelopen kwartalen zwarte cijfers. Ook in het kwartaal van de virusuitbraak verraste Tesla met solide leveringen.

Ondanks de waardestijging op de beurs is er nog wel een aanzienlijk verschil in productie. Toyota, een van de winstgevendste automerken ter wereld verkocht vorig jaar 10,5 miljoen auto's. De omzet van de Japanners kwam omgerekend uit op ruim 281 miljard dollar. Tesla was vorig jaar goed voor 24,6 miljard dollar aan omzet en verkocht 367.200 voertuigen.