'Virusproblemen VS raken luchtvaartsector wereldwijd'

Ik zou zeggen nu als de sodemieter wegwezen uit luchtvaartaandelen . Ben nu erg blij dat ik die nooit gehad heb ! Ikzelf was vroeger een zeer fervent vlieger maar de laatste jaren ga ik met de auto op vakantie en dan gewoon alles binnen 1 dag rijden . Dat is geweldig die vrijheid die ik nu heb ervaren ! Al dat gekut met die vliegmaatschappijen en controles daar en lange inchecktijden plus niet meer mogen rokenn in het vliegtuig ! Dan komen er nu nog die corona-maatregelen bovenop ! Ik heb het helemaal gehad met vliegen ! Ook nog veeel beter voor het milieu als er minder gevlogen wordt. Ook voor omwonenden van vliegvelden weer wat meer rust in de nacht ! Ik woon zelf niet in zo'n gebied maar heb wel met die mensen te doen die daar s'nachts van wakker moeten liggen en overdags daardoor hun werk veel minder goed kunnen doen