'Virusproblemen VS raken luchtvaartsector wereldwijd'

GENÈVE (AFN/BLOOMBERG) - Luchtvaartmaatschappijen wereldwijd hebben te lijden onder de vele coronabesmettingen in de Verenigde Staten en ook andere landen. De verdere verspreiding van het virus ondermijnt namelijk het herstel van de reissector, zo waarschuwt de internationale luchtvaartorganisatie IATA.

De organisatie schetste een scenario waarbij reisbeperkingen voor de VS en andere landen dit jaar de vraag naar vliegtickets drastisch in de weg zullen zitten. Eerder ging IATA uit van een daling van het verkeer met 36 procent. Als de grenzen van verschillende landen, waaronder de VS, gesloten blijven zal dit een min van 53 procent zijn.

De Europese Unie stemde eerder in met de geleidelijke versoepeling van het inreisverbod naar Europa voor inwoners van veertien landen. Onder meer de Verenigde Staten, Turkije, India, Rusland en Brazilië horen daar vanwege het relatief hoge aantal coronabesmettingen niet bij.

Voorzichtig over herstel

Vliegreizen tussen de VS en de EU zijn goed voor 29 miljard dollar aan opbrengsten per jaar. De Europese beslissing zal stand houden tot het moment dat het virus in de betreffende landen onder controle is.

Vooral Europese maatschappijen worden door de maatregel geraakt. Zij hebben anders dan hun Amerikaanse branchegenoten niet of nauwelijks een lokaal netwerk waarop kan worden teruggevallen, aldus IATA.

De organisatie is voorzichtig over het herstel in de komende maanden. Dit omdat het virus in veel landen nog niet onder controle is.