Broker DeGiro meldt recordaantal transacties

AMSTERDAM (AFN) - Broker DeGiro heeft in de eerste helft van het jaar een recordaantal van 24,5 miljoen transacties verwerkt. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast verwelkomde het bedrijf ruim 200.000 nieuwe klanten.

DeGiro denkt de groei onder meer te danken te hebben aan de coronacrisis. "Naast negatieve rentetarieven, heeft de uitbraak van het coronavirus de interesse voor beleggen nog verder vergroot", stelt de broker.

DeGiro is een Europese broker die beleggers in 18 landen bedient en naar eigen zeggen voor meer dan 75 miljard euro aan transactiewaarde per jaar verwerkt op beurzen wereldwijd. Eind vorig jaar nam het Duitse Flatex de Nederlandse branchegenoot DeGiro over voor 250 miljoen euro.