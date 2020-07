Kleine uitslagen op Europese beurzen

Gepubliceerd op | Views: 91 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De AEX-index in Amsterdam stond woensdagmiddag weer in het groen, waar de graadmeter eerder zowel winst als verlies liet zien. Elders in Europa maakten de aandelenbeurzen weer iets goed van eerdere verliezen. Een verrassende sterke toename van de Duitse winkelverkopen in mei bood enige steun aan de handel. Verder reageerden beleggers ook op de eerste handelsdag van het nieuwe kwartaal op ontwikkelingen rond de coronapandemie.

De AEX-index 5 stond kort na de openingsbel op Wall Street 0,4 procent in de plus op 562,35 punten. De MidKap klom 1,2 procent tot 760,13 punten. Londen en Parijs stonden tot tot 0,3 procent hoger, Frankfurt zakte 0,1 procent.

Staalconcern ArcelorMittal voerde de AEX aan met een winst van 2,5 procent. Het bedrijf profiteerde van beter dan verwachte Chinese industriecijfers. Supermarktconcern Ahold Delhaize was met een min van 1,7 procent hekkensluiter.

PostNL

Prosus daalde 0,5 procent. De techinvesteerder is volgens persbureau Bloomberg de belangrijkste gegadigde in de overnamestrijd voor de advertentietak van internethandelaar eBay. De divisie, waar onder meer het Nederlandse Marktplaats deel van uitmaakt, zou tot 10 miljard dollar op kunnen brengen. Verder zou Prosus ook zijn belang in de Braziliaanse maaltijdbezorger iFood willen uitbreiden. Daarvoor wordt onder meer gesproken met Just Eat Takeaway dat 0,8 procent won.

PostNL (plus 2 procent) profiteerde in de MidKap van beter dan verwachte resultaten van de Amerikaanse branchegenoot FedEx. SBM Offshore klom 1,7 procent. De maritiem oliedienstverlener sloot een kredietfaciliteit af van 600 miljoen dollar voor de financiering van de bouw van het productie- en opslagschip Sepetiba.

Sligro

Sligro stond bij de kleinere fondsen 1,5 procent lager. Het groothandelsbedrijf heeft nieuwe afspraken gemaakt met zijn huisbank en andere financiers om de activiteiten voort te kunnen zetten. Het bedrijf heeft in de aanvullende afspraken onder andere beloofd dit kalenderjaar geen dividend uit te keren.

In Parijs won Airbus 1,7 procent. De vliegtuigbouwer schrapt tot de zomer van volgend jaar bijna 15.000 banen en schroeft de productie terug. In Dublin zakte Ryanair 0,7 procent. De Ierse luchtvaartmaatschappij verwacht 3500 banen te moeten schrappen als werknemers niet akkoord gaan met salarisverlagingen.

De euro was 1,1231 dollar waard tegen 1,1247 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,2 procent in prijs tot 39,76 dollar. Brentolie werd 1 procent duurder, op 41,69 dollar.