Britse waakhond wil meer middelen in strijd tegen big tech

LONDEN (AFN) - De Britse marktwaakhond CMA zegt meer middelen nodig te hebben om de dominantie van techreuzen als Google en Facebook te breken. Bestaande wetgeving in het Verenigd Koninkrijk is nu nog onvoldoende om machtsmisbruik door deze bedrijven tegen te gaan, stelt de toezichthouder.

Particulieren en ondernemers kunnen amper om Google en Facebook heen als ze met elkaar willen communiceren of online willen adverteren, stelt de CMA. De bedrijven hebben daarmee ongeëvenaarde toegang tot gebruikersdata, waarmee concurrentie door andere bedrijven amper meer mogelijk zou zijn. De CMA wijst verder op dat deze techbedrijven met standaardinstellingen klanten automatisch naar hun eigen diensten en producten leiden, waardoor concurrenten buitenspel worden gezet.

Aan die machtspositie van slechts enkele grote bedrijven kleven volgens de CMA grote nadelen. Consumenten en adverteerders zijn duurder uit en hebben ook zelf minder zeggenschap over hun gebruiksgegevens. Het is bijvoorbeeld niet zo gemakkelijk om Google of Facebook links te laten liggen als je het niet met hun databeleid eens bent.

De CMA stelt onder andere regels voor die Google dwingen zijn gegevens over surf- en zoekgedrag te delen met concurrenten. Ook zou Facebook gedwongen moeten worden om zijn platforms, waaronder ook Instagram en WhatsApp vallen, goed te laten werken met andere social media. Verder moet er een gedragscode komen die het 'big tech' onmogelijk maakt hun machtspositie uit te buiten.