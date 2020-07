'Prosus in gesprek om belang te kopen in Braziliaans iFood'

Gepubliceerd op | Views: 156 | Onderwerpen: Brazilië

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Techinvesteerder Prosus is in gesprek over het uitbreiden van zijn belang in Braziliaanse maaltijdbezorger iFood. Dat meldt Bloomberg op basis van ingewijden.

Prosus zou Just Eat Takeaway hebben benaderd om het belang van de Brits-Nederlandse maaltijdbezorger in iFood deels of geheel op te kopen. Dat belang van 33 procent in het Braziliaanse bedrijf zou ongeveer 750 miljoen tot een miljard dollar op kunnen leveren.

Prosus heeft al een belang van 55 procent in iFood, volgens het jaarverslag uit 2019. "We houden van dat bedrijf en het wordt gerund door een geweldig team", zei Prosus-directeur Bob van Dijk eerder in een interview deze week. "Just Eat Takeaway zei dat ze hun aandelen willen verkopen, en tegen de juiste prijs willen wij zeker overwegen om ze te kopen". Het is nog niet duidelijk of de onderhandelingen daadwerkelijk gaan leiden tot een transactie.

Het Nederlandse Takeaway nam het Britse Just Eat afgelopen januari over, na een lange biedingenstrijd met Prosus. Takeaway was de eerste partij die bij Just Eat aanklopte, en wist zich ook verzekerd van de steun van het bestuur van de Britten. Later toonde ook techinvesteerder Prosus interesse.