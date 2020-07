AEX licht hoger in afwachtende markt

Gepubliceerd op | Views: 429

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs won woensdag licht terrein. Ook de andere Europese beurzen bleven dicht bij huis. Beleggers deden het rustig aan na de sterke koerswinsten in het afgelopen kwartaal en hielden vooral de ontwikkelingen rond de coronapandemie in de gaten. Een verrassende sterke toename van de Duitse winkelverkopen in mei bood daarbij enige steun aan de handel.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent in de plus op 561,70 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 756,13 punten. Parijs verloor 0,2 procent en Londen bleef vrijwel ongewijzigd. De beurs in Frankfurt kampte met een technische storing.

Aanvoerder in de AEX was staalmaker ArcelorMittal met een winst van dik 2 procent dankzij beter dan verwachte Chinese industriecijfers. Bierbrouwer Heineken sloot de rij met een verlies van 1 procent. Prosus daalde 0,5 procent. De techinvesteerder is volgens persbureau Bloomberg de koploper in de overnamestrijd voor de advertentietak van internethandelaar eBay. De tak, waar onder meer het Nederlandse Marktplaats deel van uitmaakt, zou tot 10 miljard dollar op kunnen brengen.

In de MidKap klom postbedrijf PostNL 1,8 procent dankzij beter dan verwachte resultaten van de Amerikaanse branchegenoot FedEx. SBM Offshore won 1,7 procent. De maritiem oliedienstverlener heeft een kredietfaciliteit afgesloten van 600 miljoen dollar voor de financiering van de bouw van het productie- en opslagschip Sepetiba.

Verlies Sligro

Sligro verloor 0,3 procent. Het groothandelsbedrijf heeft nieuwe afspraken gemaakt met zijn huisbank en andere financiers. Volgens Sligro is er nu voldoende financiële ruimte om de activiteiten voort te kunnen zetten. Het bedrijf heeft in de aanvullende afspraken onder andere beloofd dit kalenderjaar geen dividend uit te keren.

In Parijs daalde Airbus 0,6 procent. De vliegtuigbouwer schrapt tot de zomer van volgend jaar bijna 15.000 banen. Ook schroeft het bedrijf de productie flink terug als gevolg van de coronacrisis. Sainsbury verloor 0,4 procent in Londen ondanks beter dan verwachte omzetcijfers van het Britse supermarktconcern in het afgelopen kwartaal. In Dublin zakte Ryanair 0,7 procent. De Ierse luchtvaartmaatschappij verwacht 3500 banen te moeten schrappen als werknemers niet akkoord gaan met salarisverlagingen.

De euro was 1,1220 dollar waard tegen 1,1247 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 3,1 procent in prijs tot 40,48 dollar. Brentolie werd ook 3,1 procent duurder, op 42,54 dollar.