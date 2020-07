Keijzer: uitspraak rechter niet einde fusie PostNL en Sandd

Gepubliceerd op | Views: 871

DEN HAAG (AFN) - De uitspraak van de rechtbank in Rotterdam dat de vergunning voor de fusie tussen PostNL en Sandd ongeldig is, betekent niet dat de concentratie tussen beide postbedrijven ongedaan wordt gemaakt. Dat schrijft staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer.

Het is volgens de bewindsvrouw voorbarig om een streep door de fusie te zetten. Er staat nog een hoger beroep open "en een nieuw besluit moet worden genomen op de vergunningaanvraag, waarbij het denkbaar is dat de vergunning alsnog kan worden verleend".

Keijzer denkt nog na welke stappen ze gaat nemen in reactie op de uitspraak. Ze kan bijvoorbeeld een nieuw besluit nemen of in hoger beroep gaan tegen de uitspraak bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

PostNL en Sandd zijn al sinds 1 februari één bedrijf. Hun samengaan was volgens de ondernemingen én het kabinet nodig om in een krimpende markt de basispostvoorziening in Nederland in stand te kunnen houden. PostnL waarschuwde eerder al dat de fusie niet meer ongedaan kan worden gemaakt.