Topman Ryanair: bij uitblijven loonoffer duizenden banen weg

Loonsverlagingen; 1933 stond er bol van. Zou weer beter worden, echter...…. een besnorde meneer, daar had nog niet iedereen rekening mee gehouden.

Australië kondigde vandaag aan lange-afstandsraketten aan te schaffen vanwege vermeende dreiging van buitenaf in de toekomst? Vreemd toch? Of niet? Is het rumoer van vandaag, 'the distant drums' van morgen?