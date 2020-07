Topman Ryanair: bij uitblijven loonoffer duizenden banen weg

Gepubliceerd op | Views: 338 | Onderwerpen: luchtvaart

LONDEN (ANP/RTR) - Luchtvaartmaatschappij Ryanair verwacht 3500 banen te moeten schrappen als werknemers niet akkoord gaan met salarisverlagingen. Dat heeft topman Michael O'Leary gezegd in een interview met BBC.

"We zijn in onderhandeling met onze piloten en cabinemedewerkers en vragen hun om een lager salaris te accepteren als alternatief voor banenverlies", zei O'Leary. De best betaalde piloten zouden in die voorstellen 20 procent van hun loon moeten inleveren, terwijl de stewards en stewardessen 5 procent minder salaris zouden krijgen.

De grootste budgetvlieger van Europa nam eerder al afscheid van 250 kantoormedewerkers. Het Ierse bedrijf kondigde eerder aan 3000 banen bij piloten en cabinepersoneel te willen schrappen.

De luchtvaart is door de coronapandemie keihard geraakt, doordat reisbeperkingen internationale passagiersvluchten nagenoeg onmogelijk maakten. Nadat Europese landen een deel van die beperkingen hebben laten varen, komt het vliegverkeer deze zomer mondjesmaat op gang.