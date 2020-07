'Schrappen dividend Sligro geen verrassing'

Gepubliceerd op | Views: 676 | Onderwerpen: dividend

AMSTERDAM (AFN) - Het nieuws dat groothandelsbedrijf Sligro zijn dividend schrapt is geen verrassing gezien de moeilijke marktomstandigheden voor de onderneming door de coronacrisis. Dat meldde KBC Securities.

Het schrappen van dividend is onderdeel van nieuwe afspraken van Sligro en zijn huisbank en andere financiers waardoor de bankconvenanten zijn verruimd. De resultaten van de onderneming staan al geruime tijd onder druk door de maatregelen tegen het coronavirus. Volgens Sligro is er nu voldoende financiële ruimte om de activiteiten voort te kunnen zetten en leningen dit najaar af te lossen.

KBC zegt blij te zijn dat Sligro nu meer financiële flexibiliteit heeft en blijft geloven in de potentie van het bedrijf op de langere termijn. Het advies staat op hold, met een koersdoel van 16 euro.

ING is negatief gestemd over de verwachting van Sligro dat pas in de tweede helft van volgend jaar de opbrengsten weer herstellen richting het niveau van voor de coronacrisis. Dat wijst er volgens ING op dat de markt voor Sligro trager herstelt dan eerder gedacht. Het advies is hold en het koersdoel is 14 euro.

Het aandeel Sligro noteerde woensdag omstreeks 09.40 uur een min van 1,8 procent op 13,48 euro.