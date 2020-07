Pakketbezorging met bijna 13 procent gegroeid in 2019

Gepubliceerd op | Views: 559

DEN HAAG (AFN) - Onlineshoppen is populair en daarmee blijft de markt voor pakketbezorging onverminderd groeien. Vorig jaar werden in bijna 13 procent meer pakketten bezorgd aan huis of bij bedrijven dan een jaar eerder, meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een nieuw rapport.

Het ging in 2019 in totaal om 576 miljoen vervoerde pakketjes, die bedrijven als PostNL, DHL en UPS in 2,8 miljard euro aan omzet opleverde. Daarmee nam de omzet met een tiende toe ten opzichte van 2018. Dat de opbrengsten niet zo hard stegen als het totaal aan vervoerde pakketten, komt doordat bezorgbedrijven per internationaal vervoerd pakket minder verdienden.

Tegenover de groei op de markt voor pakketbezorging staat de aanhoudende krimp bij postbezorging. Vorig jaar werden per persoon gemiddeld zeven brieven verstuurd, tegenover acht in 2018. Het overgrote deel van de post kwam van zakelijke verzenders.

De ACM kon in het rapport nog niet ingaan op de effecten van fusie van PostNL en Sandd op de postmarkt. De toezichthouder zelf ging niet akkoord met de samensmelting, maar kreeg van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) alsnog toestemming. Onlangs oordeelde de rechtbank van Rotterdam de vergunning die het kabinet verleende voor die fusie ongeldig was, hoewel samenvoeging voor een groot deel als was doorgevoerd.