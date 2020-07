Veel interesse investeerders in delen Wirecard

Gepubliceerd op | Views: 1.118

MÜNCHEN (AFN/RTR) - Investeerders uit de hele wereld hebben interesse getoond in een overname van delen van de Duitse betalingsverwerker Wirecard, die vorige week faillissement aanvroeg. Dat verklaarde de curator van Wirecard die spreekt van een groot aantal partijen dat interesse heeft.

De curator gaat zakenbanken nu opdracht geven om een verkoopproces voor delen van Wirecard te beginnnen. De betalingsdienstverlener is verwikkeld in een omvangrijk boekhoudschandaal. Er loopt nu een faillissementsprocedure bij een rechtbank in München. Vooralsnog worden de zakelijke activiteiten voortgezet.

Het Amerikaanse onderdeel van Wirecard is inmiddels al te koop gezet.