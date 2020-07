Nikkei lager na negatief Tankan-rapport

Gepubliceerd op | Views: 476

TOKIO (AFN) - De Japanse effectenbeurs is woensdag met verlies begonnen aan de eerste maand van het derde kwartaal. Een negatief Tankan-rapport van de Bank of Japan, waaruit bleek dat het vertrouwen van grote Japanse bedrijven is gekelderd tot het laagste niveau in elf jaar, en de aanhoudende toename van het aantal coronabesmettingen in de Japanse hoofdstad Tokio drukten de stemming onder beleggers.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 0,8 procent in de min op 22.121,73 punten. De kwartaalindex van de Japanse centrale bank die het vertrouwen van Japanse industriebedrijven in de economie weergeeft zakte in juni naar min 34. Dat is de laagste stand sinds juni 2009. Eind maart stond de index nog op min 8. Vooral onder de Japanse autofabrikanten nam het vertrouwen flink af. De aandelen van de autobouwers Nissan, Honda en Suzuki stonden daardoor onder druk.

De andere beurzen in de Aziatische regio ging licht vooruit. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 0,6 procent hoger en de Hang Seng-index in Hongkong klom 0,5 procent. Uit cijfers van marktonderzoekers Caixin en Markit bleek dat de bedrijvigheid in de Chinese industrie in juni is toegenomen tot het hoogste niveau sinds december vorig jaar. De Kospi in Seoul won 0,2 procent en de Australische All Ordinaries in Sydney steeg 0,3 procent.