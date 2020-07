Sligro en kredietverstrekkers passen afspraken aan

Gepubliceerd op | Views: 567

VEGHEL (AFN) - Groothandelsbedrijf Sligro heeft nieuwe afspraken gemaakt met zijn huisbank en andere financiers waardoor zijn bankconvenanten zijn verruimd. De resultaten van de onderneming staan al geruime tijd onder druk door de maatregelen tegen het coronavirus. Volgens Sligro is er nu voldoende financiële ruimte om de activiteiten voort te kunnen zetten en leningen dit najaar af te lossen.

Sligro heeft in de aanvullende afspraken onder andere beloofd dit kalenderjaar geen dividend uit te keren. Financieel herstel heeft nu prioriteit, dus is er geen ruimte voor winstuitkeringen. Volgens de onderneming is het dankzij de aanpassingen aan de convenanten beter mogelijk om het herstel in het tweede halfjaar te financieren.

Het groothandelsbedrijf is een belangrijke leverancier aan de horeca en boekte dan ook fors minder omzet door de gedwongen sluiting van cafés en restaurants. Die noodgrepen drukten de opbrengsten bij Sligro in het eerste kwartaal al met 45 miljoen euro. Pas in de tweede helft van volgend jaar verwacht Sligro dat de opbrengsten weer herstellen richting het niveau van voor de coronacrisis.