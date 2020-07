Pakketbezorgers in de schijnwerpers na cijfers FedEx

Gepubliceerd op | Views: 637

AMSTERDAM (AFN) - Europese pakketbezorgers weten woensdag op de beurs de aandacht op zich gericht, na het handelsbericht van de Amerikaanse pakketvervoerder FedEx. De cijferpresentatie was beter dan kenners in doorsnee hadden voorzien.

Het aandeel FedEx ging dan ook in de nabeurshandel op Wall Street flink omhoog en dat geeft volgens analisten mogelijk ook koersreacties bij branchegenoten. Daarbij wordt gewezen naar PostNL, Deutsche Post, Royal Mail, Bpost, Austrian Post en Poste Italiane

FedEx had in zijn eind mei afgesloten gebroken boekjaar flink last van het coronavirus. Zo was het bedrijf in het laatste kwartaal meer geld kwijt aan maatregelen om zijn personeel veilig te kunnen laten werken. Het bedrijf had verder last van lagere vrachtvolumes bij zijn vrachtvluchten, maar bezorgde juist weer meer pakketjes van webwinkels tijdens de lockdown in verschillende landen. Die bezorging aan huis kost het bedrijf relatief veel. De pakketbezorger profiteerde wel van het lucratieve vervoer van meer medische hulpmiddelen.

FedEx sprak geen verwachtingen uit voor zijn net begonnen boekjaar 2021. De timing en het tempo van het economisch herstel zijn daar volgens het bedrijf te onzeker voor.