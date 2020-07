Groei bedrijvigheid industrie China trekt aan

Gepubliceerd op | Views: 507 | Onderwerpen: China

HONGKONG (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De bedrijvigheid in de omvangrijke industrie van China is in juni sterker gegroeid nu de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus verder worden versoepeld en de overheid stappen heeft gezet om de economie te stimuleren. Ook trekt de buitenlandse vraag naar Chinese goederen aan. Dat maakten marktonderzoekers Caixin en Markit bekend.

De inkoopmanagersindex voor de Chinese industrie steeg naar een stand van 51,2 van 50,7 in mei. Daarmee werd het hoogste niveau aangetikt sinds december. Economen hadden in doorsnee een stand van 50,5 voorspeld. Een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp.

De Chinese overheid kwam dinsdag met haar eigen index voor de industrie. Die kwam voor juni uit op 50,9 tegen 50,6 in mei. De cijfers van de overheid richten zich meer op de grote Chinese staatsbedrijven, terwijl Caixin en Markit zich meer richten op private kleinere ondernemingen die gericht zijn op export.

Ook uit de rest van Azië kwamen cijfers over de industrie. Zo bleek dat de industrie in Japan, Zuid-Korea en Taiwan nog steeds krimpt, maar wel minder sterk dan eerst. In Vietnam en Maleisië was juist groei te zien.