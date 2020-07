Oud-baas Proximus schikt in voorkenniszaak

Gepubliceerd op | Views: 0

BRUSSEL (AFN/BELGA) - Dominique Leroy, de oud-baas van het Belgische telecomconcern Proximus en ooit de beoogde topvrouw van KPN, heeft een voorkenniszaak geschikt met toezichthouder Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Ze koopt een mogelijke vervolging af voor bijna 108.000 euro, aldus een verklaring.

Leroy verkocht een pakket aandelen net voor ze haar vertrek aankondigde naar KPN. De transactie deed vermoedens van handel met voorkennis rijzen en er werden huiszoekingen gedaan bij Proximus en Leroy. De overstap naar KPN ging door de affaire uiteindelijk niet door, wel hield Leroy steeds vast aan haar onschuld.

Volgens de FSMA beschikte Leroy, op het ogenblik van de verkoop van haar aandelen, over "bevoorrechte informatie die voortvloeide uit het bestaan van gevorderde onderhandelingen met KPN over haar aanwerving als topbestuurder, met als gevolg de niet-hernieuwing van haar mandaat als topvrouw van Proximus", aldus de waakhond. De FSMA is van mening dat de verkoop bijgevolg handel met voorwetenschap was.

De schikking is overigens onder voorbehoud en moet nog worden bekrachtigd door de Brusselse raadkamer.