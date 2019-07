Klus voor Fugro in Jamaica en Haïti

Gepubliceerd op | Views: 221

LEIDSCHENDAM (AFN) - Bodemonderzoeker Fugro gaat onderzoekswerkzaamheden uitvoeren langs de kusten van Jamaica en Haïti rond klimaatverandering. Dat meldde Fugro op de eigen website zonder financiële details naar buiten te brengen.

De opdracht komt van de University of West Indies Mona met financiering van de Inter-American Development Bank. Het gaat om een gebied met een oppervlakte van 2000 vierkante kilometer dat in kaart wordt gebracht met een speciaal mapping-systeem dat op een klein vliegtuigje past. Er wordt gekeken naar data over bijvoorbeeld de hoogte van het zeeniveau, stormen en overstromingen.