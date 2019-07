Je kunt wel een bepaalde ratio als buffer houden, maar hoe hard is de euro zelf.

De waarde is al gedaald tot 113 dollarcent , en ik zie geen enkele aanleiding, dat dat hoger wordt door economische vooruitgang.

Iemand die euro's wil lenen krijgt geld toe, dat laat wel zien hoe waardevol de munt is !

Mijn boerenverstand zegt , omhoog met die rente , en landen die niet meer kunnen concurreren met de hardere Euro hebben pech gehad