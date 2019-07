'Deutsche Bank praat over verlaging buffer'

Gepubliceerd op | Views: 411

FRANKFURT AFN) - Deutsche Bank spreekt met toezichthouders over een verlaging van zijn kapitaalbuffer om zo een omvangrijke herstructurering bij de grootste bank van Duitsland te helpen financieren. Dat meldden ingewijden met kennis van de zaak aan persbureau Bloomberg.

De bank zou met de Duitse financiële waakhond Bafin en de Europese Centrale Bank (ECB) hebben gesproken over een verlaging van de CET1-kapitaalratio, een belangrijke graadmeter van financiële kracht van een bank. Die ratio staat nu op 13,7 procent bij Deutsche Bank, terwijl veel andere grote Europese branchegenoten zoals BNP Paribas, Société Générale en Barclays een lagere ratio hebben. De minimumdrempel is 11,8 procent. Onder die drempel volgen beperkingen op dividend en bonussen.

Deutsche Bank is naar verluidt van plan tot wel 20.000 banen te schrappen vooral bij de zakenbankactiviteiten, wat waarschijnlijk miljarden gaat kosten. Door op de eigen buffers in te teren, zou het financiële concern een kapitaalverhoging door aandeelhouders kunnen voorkomen. Volgens de bronnen zijn de autoriteiten redelijk positief gestemd over de reorganisatieplannen van topman Christian Sewing van Deutsche Bank.

Mogelijk komt Sewing deze week al naar buiten met het nieuws over het banenverlies, wat zou neerkomen op wel 20 procent van het totale personeelsbestand. Vooral bij de divisie voor aandelenhandel worden harde klappen verwacht, met name in de Verenigde Staten. Er zou nog geen definitief besluit zijn genomen over het exacte aantal ontslagen, meldden bronnen bij de bank. Ook zou een grote bestuurswijziging op stapel staan, met het vertrek van veel topbestuurders, waaronder de financieel directeur.

Deutsche Bank bevindt zich al geruime tijd in zwaar weer. Een poging tot samensmelting met de eveneens noodlijdende Duitse branchegenoot Commerzbank liep eerder dit jaar op niets uit.