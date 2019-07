Industrie VS groeit minder sterk

Gepubliceerd op | Views: 368 | Onderwerpen: Verenigde Staten

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De bedrijvigheid in de industrie van de Verenigde Staten is in juni opnieuw minder sterk gegroeid dan een maand eerder. Dat meldde onderzoeksbureau ISM.

De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie ging naar een stand van 51,7 tegen 52,1 een maand eerder. Dat is het laagste niveau sinds oktober 2016 en de derde maand met een daling op rij. Economen voorspelden in doorsnee een niveau van 51 voor de index, die bij een stand hoger dan 50 wijst op groei.

De Britse marktonderzoeker Markit publiceerde zijn eigen definitieve index voor de Amerikaanse industrie. Die noteerde voor juni een stand van 50,6.