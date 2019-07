Beleggers happig op lening RR Mechatronics

Gepubliceerd op | Views: 433

AMSTERDAM (AFN) - RR Mechatronics heeft voldoende inschrijvingen ontvangen voor zijn 8 procent achtergestelde obligatielening met een looptijd van 5 jaar via de NPEX-effectenbeurs. Beleggers schreven zich volgens het medisch technologiebedrijf in razendsnel tempo in voor een totaalbedrag van 1,5 miljoen euro.

Het is de tweede keer dat het bedrijf succesvol een emissie doet via de NPEX-effectenbeurs. Vorig jaar haalde RR Mechatronics 3,5 miljoen euro op. Met de recente opbrengst wil de onderneming uit het Noord-Hollandse Zwaag de ontwikkeling versnellen van de medische technologie op het gebied van In-Vitro diagnostiek in het segment hematologie (bloed).

Sinds de focus op hematologie vanaf 2014 is de omzet van de onderneming verdubbeld. Afgelopen jaar gingen de opbrengsten met ruim 10 procent omhoog. Ook de winstgevendheid steeg, ondanks op groei gerichte investeringen. RR Mechatronics rekent erop dat de vraag naar de diagnostische meet- en analyseapparatuur van bloed de komende jaren sterk zal groeien.