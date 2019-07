Gepubliceerd op | Views: 828

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met flinke winsten geopend, waarbij de brede S&P 500 een nieuw recordniveau behaalde. Beleggers zijn opgelucht nadat president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping afgelopen weekend op de G20-top terrein boekten in het handelsoverleg. De twee economische grootmachten besloten om de gesprekken over een handelsakkoord te hervatten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang 1 procent hoger op 26.860 punten. De S&P 500 steeg 1,2 procent tot 2976 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 1,7 procent tot 8140 punten.

Trump sprak van een "uitstekende ontmoeting" met Xi. Hij beloofde even in de nabije toekomst geen nieuwe tarieven meer toe te voegen aan de omvangrijke lijst met heffingen op Chinese producten. De president draaide daarnaast de blokkade van telecomreus Huawei voorlopig terug, waardoor het makkelijker wordt voor Amerikaanse bedrijven om zaken te doen met het Chinese concern.

Handelsconflict

Bedrijven die gevoelig zijn voor het handelsconflict konden profiteren met plussen voor bijvoorbeeld machinebouwer Caterpillar en technologieconcern Apple tot 2,8 procent. Ook de chipsector deed het goed met winsten voor Intel, Micron Technology en Advanced Micro Devices (AMD) tot 6,4 procent.

Verder staat de oliemarkt in de schijnwerpers. De leden van oliekartel OPEC en samenwerkende landen als Rusland buigen zich over een verlenging van de bestaande productiebeperkingen voor de oliewinning. Volgens de Saudische energieminister Khalid al-Falih worden de huidige afspraken met negen maanden verlengd tot maart 2020. De olieprijzen stonden behoorlijk in de plus.

Oliefondsen hadden de wind in de zeilen. Zo gingen de grote olieconcerns ExxonMobil, Chevron en ConocoPhillips tot 1,7 procent vooruit. Oliedienstverleners als Halliburton, Schlumberger en Transocean kregen er tot 3,6 procent bij.