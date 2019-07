Gepubliceerd op | Views: 1.313 | Onderwerpen: banken, Rabobank

PARIJS (AFN) - Kredietbeoordelaar Standard & Poor's is iets minder positief over ABN AMRO en Rabobank. De firma verlaagde de outlook voor de financiële instellingen van positief naar stabiel, onder meer omdat het de banken niet is gelukt om het evenwicht op de vastgoedmarkt meer in balans te brengen.

In een rapport rept S&P van enige onevenwichtigheid op de vastgoedmarkt. De relatief hoge schuldenlast van de private sector beperkt het vermogen van de "zeer open Nederlandse economie" om gemakkelijk potentiële externe schokken te weerstaan, aldus de kenners.

S&P handhaafde het oordeel op Rabobank (A+/A-1), ABN AMRO (A/A-1) en ook de Volksbank (A-/A-2). De outlook bij de Volksbank bleef staan op positief, omdat de bank volgens de kredietbeoordelaar werk maakt van het opbouwen van een grotere buffer met financiële instrumenten om crediteuren te beschermen.

Verder wijst S&P op de goede staat van de Nederlandse economie. De kredietbeoordelaar rekent op een groei van het bbp van 1,7 procent dit jaar en gemiddeld 1,5 procent in de periode 2020-2022. Ook is de werkloosheid in Nederland met 3,3 procent laag, aldus S&P.