'Optimisme over handel stuwt Wall Street'

Zeepbellen worden te groot nu. Het is een wassen neus de tarieven die al opgeld blijven van kracht en Huawei mag alleen bepaalde producten in de VS kopen.



Het Kaartenhuis wankelt als nooit te voren en beleggers zijn blind en doof geworden en vertrouwen te vel op de ECB als blinden geleide hond die rechtstreeks op de afgrond van de Mount Everest toe loopt.



Zodra de eerste bank of pensioenfonds zijn belangen verkoopt op de aandelen beurzen spat de zeepbel uit elkaar.