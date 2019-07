'Optimisme over handel stuwt Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 870

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York openen maandag naar verwachting overtuigend in de plus. Beleggers zijn opgelucht nadat president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping afgelopen weekend op de G20-top terrein boekten in het handelsoverleg. De twee economische grootmachten besloten om de gesprekken over een handelsakkoord te hervatten.

Trump sprak van een "uitstekende ontmoeting" met Xi. Hij beloofde even in de nabije toekomst geen nieuwe tarieven meer toe te voegen aan de omvangrijke lijst met heffingen op Chinese producten. De president draaide daarnaast de blokkade van telecomreus Huawei voorlopig terug, waardoor het makkelijker wordt voor Amerikaanse bedrijven om zaken te doen met het Chinese concern.

Verder staat de oliemarkt in de schijnwerpers. De leden van oliekartel OPEC en samenwerkende landen als Rusland buigen zich over een verlenging van de bestaande productiebeperkingen voor de oliewinning. Volgens de Saudische energieminister Khalid al-Falih worden de huidige afspraken met negen maanden verlengd tot maart 2020. De prijs voor een vat Amerikaanse olie stond maandag voor de opening van Wall Street 2,9 procent hoger.

Overnames

De eerste dag van het derde kwartaal staat in New York verder in het teken van overnames. De toeleverancier aan de chipsector Applied Materials kocht zijn Japanse branchegenoot Kokusai Electric. Aan de deal hangt een prijskaartje van 2,2 miljard dollar. Andere bedrijven in de chipsector als Micron, Intel en Advanced Micro Devices (AMD) profiteren van de toenadering tussen de VS en China.

Ook voedselbezorger Performance Food deed een overname. Het bedrijf betaalt 2 miljard dollar voor Reinhart Foodservice. Investeerder in infrastructuur Brookfield Infrastructure kocht samen met het overheidsfonds van Singapore Genesee & Wyoming, waar een portefeuille van 120 spoorwegen onder hangt. Het overgenomen bedrijf opereert in Noord-Amerika, Europa en Australië.

Walmart

Walmart weet ook de aandacht op zich gericht. Het supermarktconcern investeert omgerekend zo'n 1,2 miljard dollar in tien logistieke centra in China.

De Dow-Jonesindex sloot vrijdag met een winst van 0,3 procent op 26.599,96 punten. De brede S&P 500 eindigde 0,6 procent in de plus op 2941,74 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq sloot 0,5 procent hoger op 8006,24 punten.