'Grotere kans op overname Axalta door Akzo'

Gepubliceerd op | Views: 785

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De kans dat AkzoNobel met succes zijn Amerikaanse branchegenoot Axalta in zou kunnen lijven is groter dan bij een eerdere poging. Dat schrijven kenners bij zakenbank Credit Suisse. Zij vinden dat een eventuele deal "de laatste grote fusiemogelijkheid" is onder de verfproducenten wereldwijd.

Akzo en Axalta voerden eerder al "constructieve" gesprekken over een fusie. Die gesprekken liepen destijds spaak.

Aan Axalta hangt volgens de berekening van de marktvorsers een prijskaartje van zo'n 37 dollar per aandeel. Dat zou voor Akzo een rendement van 3 procent betekenen, exclusief het effect van te realiseren kostenbesparingen. Inclusief de kostenbesparingen loopt het rendement tot 21 procent op, aldus Credit Suisse.

Schuldpositie

De kenners waarschuwen wel dat door de fusie de schuldpositie van AkzoNobel kan verslechteren. Dat effect is volgens de analisten wel tijdelijk: over vier tot vijf jaar kan de Nederlandse verfmaker zijn schuld weer normaliseren.

Credit Suisse hanteert een outperform-advies voor AkzoNobel. Het aandeel van de verfmaker stond omstreeks 12.30 uur 1 procent hoger op 83,50 euro.