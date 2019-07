Beurzen klimmen door handelshoop

kijk alleen al naar de Dow Jones op de hoogte punt van de economische conjunctuur in 2007 stond de Dow Jones op 13600 punten. Anno 2019 zitten we ongeveer op de zelfde conjunctuur en staat de Dow Jones bijna op het dubbele. Allemaal lucht allemaal lucht omhoog geblazen door de centrale banken. Dat is geen economie maar een illusie en manipulatie.



De beurzen gaan 100% zeker uiteen spatten en minimaal 50% omlaag in een zeer snelle en heftigste correctie ooit te voren. De vraag is alleen wanneer?



Misschien over vijf minuten misschien over een jaar. Feit is de beurzen staan op levels die nergens op slaan behalve op de "junkie'aka beleggers die een overdosis drugs gebruikt. Iedere vorm van realiteit is weg en men wil de beren op de weg niet zien totdat de beren aanvallen en de boel doen ineen storten!