Nieuwe directeur Manpower Nederland

Onderwerpen: detachering, Nederland

DIEMEN (AFN) - Manpower Nederland heeft een nieuwe directeur gekregen, Janine Bos. Zij werkt al sinds april bij de uitzender. Eerder werkte ze onder meer bij concurrent Randstad. Zij begint per direct aan haar nieuwe functie.

Het bestuur van Manpower onderstreept de ervaring van Bos in de branche. In haar eerdere rol bij Manpower was ze tijdelijk verantwoordelijk voor Marketing & Communicatie. "Ik heb al kennis kunnen maken met een deel van Manpower en ik kijk er naar uit om ook de rest van de organisatie te ontmoeten. Ik heb echt heel veel zin in de samenwerking en in deze nieuwe uitdaging", aldus Bos.