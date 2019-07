Gepubliceerd op | Views: 2.381

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel van ASM International (ASMI) gaat maandag stevig omhoog na nieuws over een mogelijke overname van branchegenoot Kokusai Electric. De Nederlandse toeleverancier aan de chipsector profiteert volgens een analist van NIBC van overnamekriebels in de sector.

Applied Materials zou omgerekend iets meer dan 2 miljard euro over hebben voor Kokusai, waarmee ASMI maandag een schikking aankondigde over een licentiegeschil. Daardoor ontvangt ASMI 115 miljoen dollar. Ook zijn afspraken gemaakt over toekomstig gebruik van technologie. Kokusai is momenteel in handen van investeerder KKR, die het voormalige onderdeel van conglomeraat Hitachi in 2017 verwierf.

Kokusai is een directe concurrent van ASMI op een aantal vlakken. Als de deal wordt goedgekeurd door de betrokken toezichthouders dan is het volgens NIBC de vraag of ASMI op eigen houtje groot genoeg is om te overleven. Tokyo Electron en LAM Research worden genoemd als opties.

Het aandeel ASMI stond omstreeks 11.15 uur 5,6 procent hoger in de MidKap op 60,48 euro.