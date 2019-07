'Impact Zwitserse noodmaatregel onduidelijk'

Gepubliceerd op | Views: 819 | Onderwerpen: Zwitserland

AMSTERDAM (AFN) - Het is nog onmogelijk om in te schatten wat de impact is van de Zwitserse noodmaatregel om verlies aan liquiditeit op de eigen beurs te voorkomen en "de beursinfrastructuur" te beschermen. Dat schrijven kenners van ING.

De handel in aandelen van Zwitserse bedrijven mag vanaf maandag niet meer aangeboden of gefaciliteerd worden op beursplatformen in de Europese Unie, met uitzondering van bepaalde effecten die zowel in Zürich als op andere Europese beurzen zijn genoteerd. De maatregel werd ingesteld nadat onderhandelingen over een handelsverdrag tussen Zwitserland en de Europese Unie op niets uitliepen. Zwitserland en de EU praten al jaren met elkaar over een samenwerkingsdeal, die een lappendeken aan andere akkoorden moet vervangen.

Ongeveer een derde van de handel in Zwitserse aandelen vindt plaats op platformen in de Europese Unie, de rest in Zwitserland zelf. En de meeste activiteit op de Zwitserse beurs SIX wordt gegenereerd door handelaren uit de Europese Unie. Door de handel in Zwitserse aandelen buiten de landsgrenzen te verbieden, worden handelsstromen naar Zwitserland teruggeleid.

Volgens ING zijn de spanningen tussen Zwitserland en de EU niet goed voor de handel, bedrijfsinvesteringen of de financiering van wetenschappelijk onderzoek in Zwitserland dat afhankelijk is van Europese fondsen. Een verslechtering van de betrekkingen tussen de EU en Zwitserland kan ook de gezondheid van de Zwitserse economie in gevaar brengen.