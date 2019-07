'NSI-deal pakt positief uit'

Gepubliceerd op | Views: 451

AMSTERDAM (AFN) - Dat NSI zijn belangen in een drietal winkelcentra heeft verkocht, pakt positief uit voor de vastgoedinvesteerder. Dat meldde ING in een rapport over de onderneming.

NSI verkoopt wijkwinkelcentrum Vasco da Gama in Utrecht, winkelcomplex Hof ter Hage in Den Haag en Sterpassage, onderdeel van het Rijswijkse winkelcentrum In de Bogaard. De verschillende transacties hebben een totale waarde van 29,3 miljoen euro. Door de deal heeft NSI zijn "overige bezittingen" teruggeschroefd naar 7,6 procent.

ING wijst er op dat NSI eerder had aangegeven de Rijswijkse bezitting niet te willen verkopen voor het huidige waarderingsniveau. Maar gelet op de lage bezittingsgraad van het winkelcentrum dat commercieel onder druk staat en het gegeven dat er twee eigenaren zijn, maakt het aanpakken van het winkelcentrum een lastige taak.

ING handhaafde zijn hold-advies op NSI met een koersdoel van 40 euro. Het aandeel noteerde omstreeks 09,45 uur 0,1 procent hoger op 37,30 euro.