DGB Group op koers voor komende jaren

Gepubliceerd op | Views: 87

HARDENBERG (AFN) - DGB Group heeft zijn toekomstvisie gepresenteerd. Daarbij herhaalde het softwarebedrijf voor de veeteeltsector zijn prognose van 36 procent groei voor de energietak in 2019. De onderneming stelde verder op koers te liggen voor zijn eerder afgegeven begroting over 2019, 2020 en 2021.

Het bestuur wil naast groei op eigen kracht ook uitbreiden via overnames. Daarbij noemt DGB Group Nederland, België, Frankrijk en Duitsland voor komende jaren als zogeheten doelmarkten. In Nederland zou de potentiële omzet 400 miljoen euro per jaar bedragen. Door het doen van strategische overnames kunnen de softwaretoepassingen van het Dierplatform van de onderneming uitgebreid worden.

Uitgaande van het scenario dat er geen overnames worden gedaan, verwacht DGB Group de aankomende jaren een minimale bruto marge van 6 miljoen euro en een bedrijfsresultaat (ebitda) van 1,5 miljoen euro te kunnen bereiken. Het bedrijf is voornemens de groei van 36 procent aan te wenden voor investeringen in de softwaredivisie, waardoor het bedrijfsresultaat ondanks de substantiële groei gelijk zal blijven.

Een en ander heeft DGB Group op zijn aandeelhoudersvergadering aan de aandeelhouders laten weten. Daar werd tevens gestemd over de vaststelling van de jaarrekening 2018, decharge van de raad van bestuur en machtiging tot inkoop van eigen aandelen. Alle stemmingspunten zijn met 100 procent van de aanwezige stemmen aangenomen.