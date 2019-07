Damrak hoger na handelsdoorbraak

Welke doorbraak, zijn er zoveel handtekeningen gezet op paier met akkoorjes.

alles is gebassererd op bankiers te vriend houden en gam doen, geld ophalen van shorts.

Waar veel geld in ligt makkelijk even door stoplos gooien en duur terug laten kopen, kan nooit steeds uitkomne dat het precies zo is gam gam kopen gam gam winstmarge mag niks meer zijn.



De makkelijke verdien modellen, nep geld gam doen, op basis van politiek gedoe.