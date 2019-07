Ertsprijs stijgt na Australische exportkrimp

Gepubliceerd op | Views: 429 | Onderwerpen: Australië

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De prijs voor ruwe ijzererts zit stevig in de lift na berichten dat de Australische export dit jaar lager zal uitvallen. Daarmee zou voor het eerst in circa twintig jaar sprake zijn van een jaarlijkse daling van de uitvoer.

Volgens de Australische regering zullen mondiale zendingen van erts dit jaar ruim 4 procent lager uitvallen. Naast de Australische exportdaling zal ook in Brazilië sprake zijn van krimp. Vanuit China, 's werelds grootste ertsleverancier, zal wel meer erts worden verscheept. In China zijn verschillende signalen over krapte in de markt en de toestand van de staalindustrie. De staal- en ertsvoorraden dalen al twaalf weken op rij, waarmee sprake is van de langdurigste krimp sinds 2012.

De zogeheten futures voor erts steeg maandag met tot 6,3 procent tot bijna 120 dollar per ton in Singapore. In het tweede kwartaal van dit jaar was al sprake van de grootste prijsstijging voor erts sinds 2016. Australië gaat nu uit van 'free-on-board-prijzen' die met 80,10 dollar per ton 20 procent hoger liggen dan bij een eerdere raming.