'Twee mogelijke aanjagers voor Altice'

AMSTERDAM (AFN) - Telecom- en kabelbedrijf Altice Europe kan komende maand uitkijken naar mogelijk twee positieve ontwikkelingen. Dat verwacht een analist van Goldman Sachs, die een koopadvies op het in Amsterdam genoteerde aandeel hanteert.

Allereerst neemt de omzet in Frankrijk mogelijk toe. Verder wordt een beslissing verwacht over de verkoop van het Portugese glasvezelnetwerk van het bedrijf. Die verkoop kan ook de verkoop van andere bezittingen in een stroomversnelling brengen. Eerder werd in Franse media videoreclamedienst Teads van Altice genoemd als mogelijke verkoopkandidaat.

Het aandeel Altice sloot vrijdag op 3,16 euro.