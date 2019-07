Arcelor neemt laatste horde voor aankoop Ilva

Gepubliceerd op | Views: 1.303 | Onderwerpen: staal

LUXEMBURG (AFN) - Staalgigant ArcelorMittal heeft de verkoop van onderdelen aan branchegenoot Liberty House Group afgerond. Hiermee is in totaal 740 miljoen euro gemoeid. Die afstoting was voor Arcelor de laatste horde voor de inlijving van de Italiaanse staalfabrikant Ilva.

Het gaat onder meer om de afwerkingslijnen rond Luik en de Luxemburgse dochteronderneming ArcelorMittal Dudelange. ArcelorMittal en Liberty House bereikten eveneens een akkoord over de overname van activiteiten in België, Luxemburg, Tsjechië, Roemenië, Macedonië en Italië.

Brussel gaf in april groen licht voor de afstoting. Bij de Europese Commissie waren aanvankelijk twijfels gerezen over de houdbaarheid van de deal, mede omdat die voor een groot deel met geleend geld zou worden gefinancierd. Nadat Liberty House had toegezegd meer eigen kapitaal te gebruiken voor de aankoop, ging de Commissie alsnog akkoord.

ArcelorMittal heeft al 610 miljoen euro ontvangen van Liberty House. Het bedrijf moet 110 miljoen euro borg storten om door Liberty House te worden gebruikt voor bepaalde investeringsprojecten als onderdeel van het goedkeuringsproces van de Europese Commissie.