ASMI treft miljoenenschikking met Kokusai

Gepubliceerd op | Views: 1.383

ALMERE (AFN) - De Nederlandse toeleverancier aan de chipsector ASM International (ASMI) krijgt 115 miljoen dollar van branchegenoot Kokusai Electric. Het bedrag is onderdeel van een schikking die een einde moet maken aan een conflict over patentinbreuk door de Japanners.

ASMI betichtte Kokusai in februari 2018 van oneigenlijk gebruik van technologie van het bedrijf door Kokusai op het vlak van zogenoemde halfgeleiderprocessieapparatuur voor waferverwerking. Kokusai diende ook een tegenclaim in tegen ASMI over ongeveer hetzelfde onderwerp. Rechtszaken daarover zijn nu van de baan. Wel loopt er nog een zaak bij een arbitragehof in de Verenigde Staten. Een oordeel daarover wordt ergens in de komende maanden verwacht.

De bedrijven hebben verder afspraken gemaakt over gebruik van technologie van elkaar. Die licentieafspraken lopen tot 1 juli 2021. Kokusai staat overigens naar verluidt op het punt over te worden genomen door de Amerikaanse branchegenoot Applied Materials. Volgens Japanse media is naar verluidt omgerekend iets meer dan 2 miljard euro gemoeid met die deal.