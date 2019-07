'Private equity welkom bij verzekeraars'

Gepubliceerd op | Views: 666 | Onderwerpen: verzekeringen

AMSTERDAM (AFN) - Private-equitypartijen zijn logische kopers van Nederlandse levensverzekeraars. Dat zegt Olaf Sleijpen, divisiedirecteur verzekeraars bij De Nederlandsche Bank (DNB), in gesprek met Het Financieele Dagblad (FD).

Met de uitspraak zet de centrale bank volgens de krant de deur open voor meer overnames van verzekeraars door private equity. Drie weken geleden won Athora, gesteund door private-equitypartij Apollo, de overnamestrijd om verzekeraar Vivat, het voormalige Reaal. De beurskoersen van andere verzekeraars stegen op de dag van bekendmaking.

De toezichthouder ziet wel enkele risico's voor polishouders, maar is per saldo positief. "Ik weet dat je goed moet opletten bij private equity", zegt Sleijpen. Hij kan bijvoorbeeld geen garanties geven dat gekochte Nederlandse polissen onder Nederlands toezicht blijven vallen. Nieuwe eigenaren kunnen ze naar een Europees land brengen waar het toezicht minder streng is.